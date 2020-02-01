Сегодня завершается подача заявлений на сдачу ЕГЭ-2020

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Сегодня, 1 февраля, истекает срок подачи заявлений на участие в Едином государственном экзамене в 2020 году, напомнили в Рособрнадзоре.

В заявлениях ученики указывают предметы, по которым они планируют сдавать экзамен — их количество может быть любым, но математика и русский по-прежнему являются обязательными для сдачи. При этом, как и в 2019 году, выпускники могут выбрать только один уровень для сдачи ЕГЭ по математике — базовый или профильный.

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября).