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Один из пациентов с коронавирусом в России пошел на поправку

07:55, 01.02.2020
Один из пациентов с коронавирусом в России пошел на поправку
Фото: pixabay.com

Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пошел на поправку. Об этом сообщила глава местного управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

— У данного гражданина отмечается легкое течение заболевания. Его состояние удовлетворительное. Он выздоравливает, — приводит ее слова «Интерфакс».

Всего в России подтверждено два случая заражения коронавирусом в разных регионах, в обоих случаях речь идет о гражданах Китая. Ранее пресс-служба федерального Роспотребнадзора сообщала, что у обоих зараженных болезнь протекает в легкой форме.

В Тюменской области также подчеркнули, что состояние госпитализированного с коронавирусом гражданина Китая удовлетворительное.

ОбществоМедицина
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