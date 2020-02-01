Один из пациентов с коронавирусом в России пошел на поправку

Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пошел на поправку. Об этом сообщила глава местного управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

— У данного гражданина отмечается легкое течение заболевания. Его состояние удовлетворительное. Он выздоравливает, — приводит ее слова «Интерфакс».



Всего в России подтверждено два случая заражения коронавирусом в разных регионах, в обоих случаях речь идет о гражданах Китая. Ранее пресс-служба федерального Роспотребнадзора сообщала, что у обоих зараженных болезнь протекает в легкой форме.

В Тюменской области также подчеркнули, что состояние госпитализированного с коронавирусом гражданина Китая удовлетворительное.