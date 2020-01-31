Итоги дня: коронавирус в России, перезагрузка «Татмедиа», первые фандоматы в казанских школах
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 31 января.
- В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом, оба являются гражданами Китая. Заболевшие находятся в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь, сообщила глава штаба по предотвращению распространения коронавируса.
- Глава КАМАЗа Сергей Когогин допустил, что на заводе могут возникнуть риски снижения производственных планов из-за распространения коронавируса в Китае. В связи с чем в компании создали штаб для снижения возможного ущерба, его возглавил сам Когогин.
- На первом заседании кабинета министров ЧР временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев объявил об отставке правительства Чувашии.
- На итоговой коллегии РА «Татмедиа» гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков заявил о необходимости перезагрузки акционерного общества и входящих в него СМИ. По словам Шамиля Садыкова, процесс оптимизации необходим, поскольку неправильно, когда «много начальников и мало журналистов». Еще сокращения позволили создать новый отдел, который будет заниматься тем, чтобы издания «Татмедиа» были доступны всем татарстанцам.
- Сегодня на итоговой коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ глава республики Рустам Минниханов высказался о бывших и нынешнем руководителях этого ведомства. «Мы бы хотели передать наши слова Иреку Энваровичу, чтобы он держал марку, трудился так же усердно, но уже на благо всей нашей большой страны, и Татарстан не забывал», — отметил президент РТ. Минниханов попросил присутствовавшего на коллегии замминистра и ЖКХ РФ Максима Егорова передать «слова уважения, почтения» новому зампреду правительства России Марату Хуснуллину.
- В Казани запустили пилотный проект «Ростеха» по установке сети фандоматов. В общеобразовательных школах «дочка» компании «РТ-Инвест» установила 20 фандоматов для сбора пластиковой и алюминиевой тары. В запуске пилотного проекта приняли участие глава «Ростеха» Сергей Чемезов, президент РТ Рустам Минниханов, замминистра экологии РФ Константин Румянцев, мэр Казани Ильсур Метшин и глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов.
- Следком Башкирии завершил расследование уголовного дела по факту ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли шесть человек и пострадали более 30 пассажиров из Татарстана. Было установлено, что водитель, нарушив правила дорожного движения, выбрал небезопасную скорость движения с учетом дорожных и метеорологических условий, а именно мокрой проезжей части и пасмурной погоды, что и привело к аварии. Обвиняемый признал свою вину частично. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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