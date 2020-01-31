Главное к утру: ситуация с коронавирусом, 137 млн на культурные центры и что делать с нацпроектами, по мнению Хуснуллина
«Реальное время» подводит итоги прошедшей ночи и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.
- Сегодня в казанском аэропорту сотрудники Роспотребнадзора по РТ и врачи будут работать в защитных костюмах, сообщили на заседании штаба по борьбе с коронавирусом в РТ. Медикам предстоит осмотреть около 400 пассажиров и членов экипажа рейса из Китая.
Тем временем в Татарстане две больницы перепрофилируют в инфекционные с 1 февраля. Это связано с угрозой коронавируса. СМИ сообщили о первом зараженном в Москве. По данным источника, полученные результаты анализов подтвердили коронавирус у одного пациента. Официально власти не подтвердили информацию. ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией распространение коронавируса нового типа.
- Татарстан в 2020 году получит 137 млн рублей на реализацию национального проекта «Культура», заявила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на расширенном заседании итоговой коллегии Министерства культуры Республики Татарстан в Иннополисе. Эти средства пойдут на строительство сельских ДК и создание модельных библиотек, реконструкцию и капитальный ремонт детских и кукольных театров, оснащение образовательных учреждений музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что национальные проекты необходимо «донастроить» и сделать их более гибкими, тогда «на все хватит денег». По его мнению, от скорости и качества реализации нацпроектов зависит поддержка населения. Хуснуллин отметил, что существует «политика быстрых побед», когда можно сделать очень простые и эффективные вещи.
- Генеральная прокуратура обязала следствие переквалифицировать сестрам Хачатурян обвинение с убийства на самооборону и провести дополнительное предварительное расследование. Уточняется, что в ведомстве указали на необходимость переквалифицировать дело, поскольку в действиях сестер усматривается необходимая оборона.
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