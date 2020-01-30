Итоги дня: штаб по коронавирусу в РТ, закрытие границ с Китаем, Ассоциация театров в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 30 января.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сформировать постоянно действующий штаб по недопущению проникновения коронавируса в республику. Штаб возглавит вице-премьер Лейла Фазлеева. Также в него войдут руководители Министерства здравоохранения республики, Роспотребнадзора по РТ, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, МЧС России по РТ, Главного управления ветеринарии РТ.
- Также сегодня Рустам Минниханов подписал указ об образовании Совета по культуре и искусству при президенте Татарстана.
Согласно положению, совет является постоянно действующим экспертно-консультативным совещательным органом, созданным для информирования президента РТ о положении дел в области культуры и искусства, обеспечения взаимодействия главы РТ с культурными организациями, выработки предложений по актуальным вопросам государственной культурной политики.
- Министерство здравоохранения РТ пообещало оплатить все сверхурочные часы фельдшерам скорой помощи. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в Минздраве РТ была проведена внутренняя проверка и оценка оплаты труда сотрудников ССМП. По итогам результатов проверки все переработки за 2019 год людям будут выплачены в полном объеме вместе с январской зарплатой.
- Для финансовой поддержки ветеранов театрального искусства в Татарстане будет создана Ассоциация театров — своеобразный попечительский фонд. Об этом на расширенной коллегии Министерства культуры РТ заявила глава ведомства Ирада Аюпова.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для борьбы с распространением вирусной инфекции из Китая. Более того, с 30 января Россия приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая.
- Президент России Владимир Путин установил денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности РФ в размере 618 тыс. 713 рублей в месяц. Документ, подписанный российским лидером 30 января, вступил в силу 16 января 2020 года.
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