Жители Татарстана потратили больше всех во время «Киберпонедельника»

Жители Татарстана потратили больше всех на интернет-распродаже «Киберпонедельник», как и в прошлом году. Средний чек в республике составил около 5 900 рублей. Чаще всего жители Татарстана покупали электронику и товары для дома.

Также в лидерах по тратам — жители Новосибирской (средний чек — 4 000 рублей) и Свердловской (4 700 рублей) областей, а также Краснодарского края (5 500 рублей).

По данным Ozon, по сравнению с акцией 2019 года в этом году в Новосибирске было оформлено в 5,7 раза больше заказов, в Краснодаре — в 3,1 раза, в Казани — в 2,7 раза больше заказов.

В целом россияне потратили на интернет-распродаже «Киберпонедельник» порядка 5,6 млрд рублей. Это на 12% больше, чем в 2019 году, пишет ТАСС со ссылкой на организаторов площадки C-monday.