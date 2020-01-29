Итоги дня: новый врио главы Чувашии, пожар в гимназии Бугульмы, онлайн-доступ к данным граждан для силовиков
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 29 января.
- Президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева и назначил врио главы региона Олега Николаева. Олег Николаев — глава думского комитета по делам национальностей, депутат фракции «Справедливая Россия» от Чувашии.
- Министр связи Максут Шадаев предложил уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность (ОРД), предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
- Роскомнадзор намерен заблокировать доступ к швейцарскому почтовому сервису Protonmail.com. Данный сервис в 2019 и 2020 году использовался для рассылки сообщений о минированиях объектов. Отметим, что почтовый сервис Protonmail.com используется телеграм-каналами.
- К 100-летию ТАССР в торговых сетях появятся полки и стеллажи с продукцией местных производителей с соответствующими праздничными этикетками. Представители федеральных ретейлеров отметили, что технически никаких проблем с выделением места под такие товары нет.
- Рустам Минниханов увеличил финансирование на капремонт спортобъектов с 150 до 500 млн рублей. Сообщается, что в республике будет принята пятилетняя программа капремонта с ежегодным финансированием 500 млн рублей. В программу войдут 106 объектов в 32 районах.
- Президент Татарстана поддержал предложение Минмолодежи и в ближайшие 5 лет выделит из бюджета РТ 2 млрд рублей на реновацию молодежных центров.
- В Бугульме произошел крупный пожар в гимназии №7. Персонал и учащиеся эвакуированы. Из здания эвакуированы 850 человек, из них 54 человека персонала. Пожар возник в спортзале и мастерских для занятий по предмету «Технология». Происходило горение двускатной кровли.
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