«Нефтехимик» в контрольном матче обыграл сербский «Рад»

«Нефтехимик» в рамках второго учебно-тренировочного сбора в Турции в контрольном матче обыграл сербский «Рад» (3:1).

Нижнекамцы сразу же пошли вперед и уже на 11-й минуте игры вели со счетом 2:0. Вначале отскочивший от вратаря мяч в пустые ворота добил игрок на просмотре, а чуть позже Уридия головой замкнул подачу с углового.

Сербы смогли отыграться спустя три минуты. После подачи со штрафного мяч заметался в площади ворот Голубева, где самым расторопным оказался игрок соперника. Однако уже в середине первого тайма Кленкин восстановил преимущество в два мяча. В оставшееся время команды забитыми голами не отметились.

«Нефтехимик» (Россия) — «Рад» (Сербия) — 3:1 (3:1)

Голы у российской команды:

1:0 — 2, игрок на просмотре; 2:0 — 11, Уридия; 3:1 — 31, Кленкин.