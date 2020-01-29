Главное к утру: новая работа Мутко, новые российские паспорта, Татарстан — в тройке по эскроу
«Реальное время» подводит итоги прошедшей ночи и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.
- Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ». Соответствующую информацию подтвердили в окружении бывшего вице-премьера. Назначение нельзя назвать неожиданным — после отставки правительства именно эту должность СМИ часто называли в качестве нового места работы Мутко.
- В МВД России рассказали, как будут выглядеть новые паспорта страны. Новый документ будет выглядеть как банковская карта, в которую будет вшит чип, как на загранпаспорте. В чипе будет содержаться информация об месте жительства, СНИЛС и, возможно, водительские права, а также отпечатки пальцев, фотография.
Точные сроки введения таких паспортов в МВД называть не стали — сейчас прототипы подобных документов в разработке.
- В Татарстане сумма средств на эскроу-счетах за декабрь выросла на 1 млрд рублей. По этому показателю республика оказалась на третьем месте среди российских регионов.
- Федеральная антимонопольная служба РФ получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата «Арбидол», в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса. Ведомство усомнилось в правдивости подобной рекламы.
- На оздоровление Волги на территории Татарстана на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов предусмотрено более 6 млрд рублей в рамках нацпроекта «Экология». Из этой суммы большая часть — 4,6 млрд рублей, пойдет на сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу.
- В Казани супружеская пара и их новорожденная дочь отравились угарным газом в пятиэтажке. Пострадавших госпитализировали в РКБ — сейчас врачи борются за их жизнь.
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