Итоги дня: очередной рост доходов россиян, массовые увольнения в Башкирии, казанские медики пошли в суд
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 января.
- По итогам IV квартала 2019 года реальные располагаемые денежные доходы выросли на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В 2019 году реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по сравнению с 2018 годом, отчитался Росстат.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать развитие Крыма в правительстве России. Кроме того, он вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.
- В Кремле приняли решение о досрочном сложении полномочий главы Чувашии Михаила Игнатьева. Официально глава республики покинет должность либо на этой неделе, либо на следующей.
- Сегодня в Казани стартовал судебный процесс по иску 65 фельдшеров городской станции скорой помощи к своему работодателю. Медики требуют взыскать 27 млн рублей — в качестве компенсации за сверхурочный труд и моральный вред. По мнению фельдшеров, им недоплачивали за переработку начиная с 2013 года, однако в иске указан период с 2016 года.
- Работодатели Башкирии в этом году собираются уволить 2,2 тыс. работников, из которых 1,8 тыс. — в Уфе. Например, ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» планирует уволить 529 сотрудников в связи с ликвидацией предприятия, АО «Башкирская содовая компания» — 137 работников в связи с аутсорсингом, сибайский филиал АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» — 126 сотрудников из-за снижения потребительского спроса.
- После китайского Нового года в Казань ожидается прибытие около 1800 студентов из Китая. За ними установят медицинское наблюдение.
- В 2019 году в Татарстане включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России 27 памятников. Таким образом, на данный момент в реестре числятся 1663 татарстанских памятника (в 2018 году — 1636), в том числе 447 (446) федерального, 876 (854) регионального и 340 (336) местного значения. Также выявлено более 3,5 тыс. объектов культурного наследия — 795 объектов архитектуры и градостроительства, мемориальных объектов и объектов истории, а также 2727 объектов археологического наследия.
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