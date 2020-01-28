В Башкирии госпитализировали с подозрением на коронавирус двух человек, прибывших из Китая

В инфекционную клиническую больницу №4 Уфы госпитализировали двух человек, которые вернулись из Китая 23 января авиарейсом Санья — Уфа.

За медпомощью они обратились 24 января. Их анализы отправили в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями «Вектор» в Новосибирске и в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

«Результаты лабораторных инфекций отрицательные, новый коронавирус 2019-nCoV не выделен. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Башкирии.

Ранее сообщалось, что в Китае число погибших от нового коронавируса достигло 106 человек, количество пострадавших — 4 547. По данным Роспотребнадзора, в России выявили 103 человека с подозрением на коронавирус, однако ни у кого диагноз не подтвердился.