Куратор казанской театральной лаборатории «Аннигиляция» стал худруком Центра им. Мейерхольда
Лауреат театральной премии «Золотая маска», куратор театральных лабораторий «Свияжская АРТель» и «Аннигиляция» в Казани Дмитрий Волкострелов стал новым художественным руководителем Центра имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ).
Ранее ЦИМ возглавлял Виктор Рыжаков, который 4 января вступил в должность художественного руководителя «Современника», сменив на этом посту Галину Волчек (скончалась 26 декабря 2019 года).
Обязанности директора ЦИМа продолжит исполнять Елена Ковальская, пишет ТАСС со ссылкой на департамент культуры Москвы.ОбществоКультура Татарстан
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