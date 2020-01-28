Новости общества

11:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Куратор казанской театральной лаборатории «Аннигиляция» стал худруком Центра им. Мейерхольда

11:09, 28.01.2020
Куратор казанской театральной лаборатории «Аннигиляция» стал худруком Центра им. Мейерхольда
Фото: ru.wikipedia.org

Лауреат театральной премии «Золотая маска», куратор театральных лабораторий «Свияжская АРТель» и «Аннигиляция» в Казани Дмитрий Волкострелов стал новым художественным руководителем Центра имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ).

Ранее ЦИМ возглавлял Виктор Рыжаков, который 4 января вступил в должность художественного руководителя «Современника», сменив на этом посту Галину Волчек (скончалась 26 декабря 2019 года).

Обязанности директора ЦИМа продолжит исполнять Елена Ковальская, пишет ТАСС со ссылкой на департамент культуры Москвы.

ОбществоКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров