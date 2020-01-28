Ушел из жизни журналист Хусаин Валиахметов
В Казани скончался известный журналист Хусаин Валиахметов. О его кончине сообщил главный редактор общественно-политической газеты «Безнен гэжит» («Наша газета») Ильфат Файзрахманов.
«Только что получил печальную весть. Несколько часов назад известный журналист, посвятивший свою жизнь журналистике, занимавший ответственные посты во многих изданиях, редактор, писатель, а главное — отличный человек, кандидат психологических наук Валиахметов Хусаин Хасанович покинул нас. В декабре ему исполнилось 69 лет», — передает слова Файзразманова ТНВ.
Справка
Хусаин Валиахметов в разные годы работал корреспондентом и заведующим газетами «Татарстан яшьлэре», «Социалистик Татарстан», редактором журнала «Бизнес в Татарстане» и газеты «Магърифат». Был редактором радио- и телепрограмм Гостелерадио Татарской АССР. В 90-х годах занимал должность ведущего специалиста Министерства информации и печати Республики Татарстан.
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