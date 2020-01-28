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Происшествия

В Татарстане пожарные спасли из задымленного подъезда двух человек

10:17, 28.01.2020
В Татарстане пожарные спасли из задымленного подъезда двух человек
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня утром в Альметьевске на пожаре были спасены два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожар произошел по адресу: Нефтяников, 17. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 6.43 утра. Горела квартира на седьмом этаже. Едкий густой дым заполнил подъезд. В зоне задымления пожарные обнаружили двух человек. Надев на них маски спасаемого от дыхательных аппаратов, спасатели вывели пострадавших на улицу.

Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Альметьевского района с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения», передает пресс-служба.

Самостоятельно эвакуировались из здания 15 человек, из них трое детей. Площадь пожара составила 6 кв. метров.

Происшествия Татарстан
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