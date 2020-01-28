За год в Татарстане убили одного иностранца, 240 обворовали

446 преступлений в отношении иностранных граждан зафиксировано в Татарстане по итогам 2019 года. Об этом стало известно сегодня на коллегии МВД республики в Казани.



В отношении приезжих из других стран совершено 242 кражи, 206 мошенничеств и 13 грабежей. Были и тяжкие преступления — пять разбоев, одно убийство и четыре избиения с причинением тяжкого вреда здоровью.

В то же время сами иностранцы совершили в Татарстане 347 преступлений: 87 краж, 21 мелкое взяточничества, 16 грабежей, одно убийство и 22 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.