Итоги дня: крушение самолета в Афганистане, новый сервис инициатив в Татарстане, число жертв коронавируса
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 27 января.
- Самолет афганистанской государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в одной из провинций страны. На борту самолета находились 83 человека. Самолет выполнял рейс из Кабула в Герат. Члены движения «Талибан» (запрещенной в России террористической организации) взяли на себя ответственность за авиакатастрофу. Воздушное судно потерпело крушение на подконтрольной «Талибану» территории.
- Минтранс подготовил предложения для разработки федерального проекта по развитию городского пассажирского транспорта общего пользования. Проект включает в себя 100 крупных российских городов, в число которых входит и Казань. Необходимый объем инвестпрограммы — 300 млрд рублей для замены 55 тыс. автобусов всех классов.
- В Китае количество погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 80 человек. Сутки назад сообщалось о 56 погибших, таким образом, число жертв вируса возросло в полтора раза. По данным СМИ, всего диагноз подтвержден более чем у 2,7 тысячи человек в разных странах мира, однако большинство заболевших находятся в Китае.
- Во Владивостоке задержали подданного Японии, пытавшегося получить секретные данные о российском военном потенциале. Задержанный японец находился в России по журналистской визе и уже покинул территорию России.
- В Татарстане запустят новый сервис для приема гражданских инициатив в сфере благоустройства дворов и общественных пространств под названием «Я — гражданин». Сервис начнет работу в середине 2020 года. Среди преимуществ, перечисленных ведомством: участие граждан в благоустройстве, формирование у жителей Татарстана чувства личной ответственности за происходящее вокруг, а также появление нового канала оперативной коммуникации с татарстанцами.
- Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков опроверг информацию, что он займет должность главы Чувашии. «Я с глубоким уважением отношусь к народу Чувашской Республики. Однако все разговоры о моем назначении главой соседнего региона не более чем домыслы. Я продолжаю трудиться в родном Татарстане в команде Рустама Нургалиевича», — заявил он журналистам.
- От некачественного алкоголя в Татарстане за 2019 год пострадали 563 человека, что на 3% больше, чем годом ранее. Причем в 223 случаях исход был смертельный, а рост этого показателя составил 19%. Кроме того, среди отравившихся суррогатом 28 детей и 27 подростков.
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