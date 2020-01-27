Больше половины новорожденных в Казани — вторые и последующие дети

Фото: Евгения Хохлова

В 2019 году в Казани родилось 11 008 вторых и 8 676 последующих детей. Это на 12% больше, чем первенцев. В 280 семьях появились двойняшки, в пяти семьях родились тройняшки. Об этом стало известно на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

Всего в прошлом году в столице Татарстана родились 19 684 детей, что на 6,3% меньше, чем в 2018 году. Как и в предыдущие годы, мальчиков родилось больше, чем девочек — 52% против 48%.

Последние 6 лет тройка самых распространенных имен остается неизменной: у мальчиков это Амир, Карим и Тимур, у девочек — София, Ясмина, Амина. Самими редкими в 2019 году стали имена Бронислав, Тальмир, Дарий, Нурислам, Тимербулат, Славяна, Лакшми, Ильбар, Гульяз, Маруся.

Ранее сообщалось, что за 2019 год в Казани число регистрации рождения больше количества регистраций смерти почти на 35%.