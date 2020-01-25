В РПЦ рассказали, зачем нужны золотые купола в православных храмах

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» («Россия 24") рассказал, почему православные храмы украшены золотом, архиереи носят богатое облачение и не лучше ли было бы сэкономить, а вырученные деньги отдать бедным. По его словам, все это составляет культурную ценность народа.



«Церковь на протяжении веков трудилась и трудится над созданием того, что является культурной ценностью народа. Никому же не приходит в голову говорить «давайте распродадим Алмазный фонд, а на вырученные деньги построим больницы и школы» или «давайте распродадим Третьяковскую галерею и Эрмитаж» — это все культурное наследие», — цитирует его «РИА Новости».

В пример он привел храм Василия Блаженного на Красной площади, Соборную площадь Московского Кремля и храм Христа Спасителя, которые обязательно посещают туристы, приезжая в Москву, и «восхищаются не только архитектурой храмов, но и их убранством».