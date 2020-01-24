Итоги дня: дело о «Боинге», снижение смертности и новые посты для Орешкина и Мединского

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 24 января.

В пятницу в Татарстане состоялось очень короткое рассмотрение дела о крушении Boeing 737-500 в 2013 году. Уголовное дело было закрыто по истечении срока давности. Наказания избежали экс-глава межрегионального управления Росавиации Шавкат Умаров, бывший заместитель гендиректора авиакомпании «Татарстан» Валерий Портнов и замдиректора летной службы Виктор Фомин.



В Татарстане снизилась смертность. Об этом сегодня рассказали на итоговой коллегии Минздрава РТ. Этот показатель уменьшился на 5%.



Президент России Владимир Путин нашел новую работу для бывших министров экономики и культуры. Максим Орешкин и Владимир Мединский станут помощниками главы государства.



Казанское ООО «Лизинг-Трейд» разместило дебютный выпуск облигаций объемом на 0,5 млрд рублей.



В Международном аэропорту «Казань» может появиться новый терминал. Кроме того, планируется построить новую зону воздушных судов и иные технические арены.



В мэрии Казани сообщили, что за декабрь 2019 года и январь 2020-го в школах города зафиксировано 13 случаев педикулеза. Городские власти даже назвали школы, в которых выявлены случаи заболевания.



Главу Чувашии Михаила Игнатьева могут исключить из «Единой России». К призыву «мочить» недовольных журналистов и блогеров добавился инцидент с вручением пожарных машин, когда губернатор заставил офицера МЧС прыгать за ключами.

