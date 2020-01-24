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Главное к утру: инвесторы для Менделеевска, первое совещание Хуснуллина и лечение деревьев

07:00, 24.01.2020
Главное к утру: инвесторы для Менделеевска, первое совещание Хуснуллина и лечение деревьев

«Реальное время» подводит итоги прошедшей ночи и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.

  • Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что вопрос с долгами оборонных предприятии решен. Меры поддержки предусматривают активное участие бюджета и льготную реструктуризацию кредитов со стороны ведущих российских банков, отметил он.

    «Все решено. В конце прошлого года было совещание президента со всеми заинтересованными участниками. Принят указ президента, правда, он носит закрытый характер», — заявил Костин.

  • В казанском парке им. Урицкого начали восстанавливать пострадавшие от собак деревья. Растений, которым требуется помощь, здесь больше 30. Поврежденные деревья обрабатываются средством на основе медного купороса. «Лекарство» заживляет «раны» и образует защитную пленку, которая также не даст дереву замерзнуть зимой.
  • Марат Хуснуллин провел первое совещание в Минстрое России в новом статусе вице-премьера. На нем были определены новые приоритетные направления работы ведомства.

    Напомним, вице-премьер курирует сферу строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
  • Администрация Менделеевского района отчиталась о подписании соглашений о намерениях с потенциальными инвесторами. В рамках ТОСЭР «Менделеевск» планируется реализовать три новых проекта. Одним из них станет строительство молочной фермы, сообщает пресс-служба районной администрации.
Общество Татарстан
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