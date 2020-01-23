В Татарстане приостановили деятельность перевовозчика «Трансавто»
Заинский городской суд приостановил деятельность ООО «Трансавто» на 30 суток.
По итогам проверки прокуратура выявила, что водители компании не проходят предрейсовый медицинский осмотр, к перевозке пассажиров допускаются транспортные средства, не прошедшие предрейсовый контроль их технического состояния; водители, допущенные к управлению транспортными средствами, не состоят в трудовых отношениях с лицензиатом.
Было возбуждено административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.БизнесТранспортПроисшествия Татарстан
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