Онищенко: коронавирус может прижиться в России

Бывший главный санврач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о возможностях распространения коронавируса, обнаруженного в Китае, в различных климатических условиях. По его словам, несмотря на низкую температуру, этот вирус сможет прижиться в России.

Онищенко добавил, что в условиях холодного климата вирус может распространяться даже с большей легкостью — из-за ослабления иммунитета, вызванного недостатком солнца и витаминов.

«Вот я охладился, я недоедаю, у меня нет витаминов, меня солнышко не освещает — моя иммунка проседает, тут-то он плечи разворачивает. То есть зарождается он там, но здесь ему легче находить жертву, в холодном климате», — приводит слова депутата RT.

Напомним, что, по последним данным, число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек, 17 из них погибли. Два китайских города полностью изолировали из-за распространения вируса. В России случаи заражения пока не подтвердились.