В Болгаре реконструировали центральную площадь

В Болгаре реконструировали центральную площадь на средства федерального гранта в размере 30 млн рублей. Он был выигран во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в подгруппе «Малые города с численностью населения до 10 тысяч человек» в 2018 году.

«Площадь кардинально поменяла свой облик — сменилось твердое покрытие, появились красивые газоны, облагороженные тропинки, установлено дополнительное освещение, малые архитектурные формы, обустроена детская игровая зона и многое другое», — говорится в сообщении Минстроя РФ.

Как отметил руководитель исполнительного комитета района Валерий Осокин, площадь планируют обустраивать и в дальнейшем. Например, будет установлено дополнительное видеонаблюдение.

Ранее Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев анонсировал строительство в Болгаре Всероссийского мусульманского лагеря.