В Казани пройдет всероссийский форум «Модель идентичности города. Преемственность, устойчивость, развитие»

С 7 по 9 февраля 2020 года в Казани пройдет Всероссийский форум на тему «Модель идентичности города. Преемственность, устойчивость, развитие». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.



В документе говорится, что форум пройдет «в целях изучения опыта, актуальных проблем работы с идентичностью в городах, развития территорий исторических поселений, роли нематериального наследия в ландшафте городов».

Ранее сообщалось, что в Татарстане в выставочном центре «Казань Экспо» с 12 по 14 февраля пройдет Поволжский агропромышленный форум и специализированная выставка.