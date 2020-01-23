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В Казани пройдет всероссийский форум «Модель идентичности города. Преемственность, устойчивость, развитие»

09:46, 23.01.2020
В Казани пройдет всероссийский форум «Модель идентичности города. Преемственность, устойчивость, развитие»
Фото: realnoevremya.ru

С 7 по 9 февраля 2020 года в Казани пройдет Всероссийский форум на тему «Модель идентичности города. Преемственность, устойчивость, развитие». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

В документе говорится, что форум пройдет «в целях изучения опыта, актуальных проблем работы с идентичностью в городах, развития территорий исторических поселений, роли нематериального наследия в ландшафте городов».

Ранее сообщалось, что в Татарстане в выставочном центре «Казань Экспо» с 12 по 14 февраля пройдет Поволжский агропромышленный форум и специализированная выставка.

Общество Татарстан
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