Сборная России уступила Венгрии в четвертьфинале ЧЕ по водному поло

Сборная России уступила команде Венгрии (14:10) в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по водному поло.

Несмотря на равную игру, венгры смогли победить в трех четвертях из четырех и спокойно довели дело до победы.

В составе россиян тремя голами отметились Даниил Меркулов и Константин Киселев. Игрок «Синтеза» Никита Деревянкин записал на свой счет один забитый мяч.

Теперь россияне сыграют в мини-турнире за 5—8-е места. Первым соперником России станет команда Италии.

Сборная Венгрии — Сборная России — 14:10 (3:2, 3:3, 4:3, 4:2).