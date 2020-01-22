В Елабуге объяснили, почему подорожали обеды школьников — видео

С начала года в Елабуге за питание школьников отвечает новый оператор. Гендиректор ООО «ПроВипСервис» Гульнара Хасанова рассказала почему школьные обеды выросли в цене, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Удорожание цены произошло не потому, что мы просто подняли цены. Мы выдали рацион питания значительно больше и разнообразнее, чем он был до этого», — рассказала Хасанова, выступая в исполкоме Елабуги.

На сегодня в городе горячие обеды поставляются во все школы города. Питание получают более 9 тысяч детей.