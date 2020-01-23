В Татарстане ожидается слабая метель и до -6°С

В четверг в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, временами будет идти небольшой снег, а местами даже слабая метель.

Ветер западный, северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха не поднимется выше -1°С и не опустится ниже -6°С. В Казани она будет колебаться в пределах 2—4 градусов ниже ноля. В Набережных Челнах столбики термометров покажут от -2°С до -5°С.

На дорогах возможна гололедица, местами сильная.