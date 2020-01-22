Симоньян прокомментировала сообщения о госпитализации с сердечным приступом: «У меня нет сердца»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения «не отошедших от новогодних праздников СМИ» о том, что ее якобы госпитализировали с сердечным приступом.

«У меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца», — цитирует ее RT.

СМИ ранее сообщили, что Симоньян якобы попала в реанимацию института имени Склифосовского из-за проблем с сердцем. Журналистку забрали из здания на Старой площади в Москве после того, как она почувствовала себя плохо во время совещания.