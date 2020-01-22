Жителей США предупредили о дожде из игуан

Национальная метеорологическая служба в американской Флориде предупредила жителей о весьма необычных осадках в виде игуан.

«Это не то, что мы обычно прогнозируем, но не удивляйтесь, если вы увидите, что игуаны падают с деревьев сегодня вечером», — говорится в сообщении.

Во Флориде температура воздуха опускается до -1 градуса, что является чрезвычайно холодной погодой. Что касается игуан, то они плохо переносят низкие температуры. Рептилии впадают в спячку при +7 градусах прямо на деревьях, поэтому синоптики и предупредили о возможном «игуанопаде».

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