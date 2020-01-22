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КХЛ дисквалифицировала хоккеиста «Амура» за подножку арбитру

14:33, 22.01.2020
КХЛ дисквалифицировала хоккеиста «Амура» за подножку арбитру
Фото: vk.com/hcamur

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отстранил на два матча защитника «Амура» Максима Игнатовича.

Сообщается, что хоккеист совершил подножку арбитру во время матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:4). Также на Игнатовича наложен денежный штраф.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Амура» Максима Игнатовича наказание по п.1.31. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает подножку против судьи»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.

Напомним, Игнатович начинал нынешний сезон в «Нефтехимике», но по ходу чемпионата контракт с игроком был расторгнут.

СпортХоккей
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