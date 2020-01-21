Итоги дня: новое место для Юрия Чайки, строительство логоцентра «Елабуга», должность в Совбезе для Медведева
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 21 января.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в Совете безопасности России должности заместителя председателя. Этот законопроект внес в парламент президент России Владимир Путин. Сейчас в Совете безопасности России имеется председатель (этот пост занимает президент РФ), секретарь (бывший глава ФСБ РФ Николай Патрушев), постоянные и обычные члены. Напомним, занять эту должность Путин уже предложил бывшему главе правительства Дмитрию Медведеву.
- В Роспотребнадзоре оценили шансы заражения россиян коронавирусом. В ведомстве заявили, что исключить риск завоза нового вируса из Китая в Россию нельзя, однако вероятность его массового распространения в РФ низкая. По данным Роспотребнадзора, в Россию ежегодно приезжают более 1,5 млн граждан КНР и примерно столько же россиян посещают Китай.
- Президент России Владимир Путин предложил экс-генпрокурору Юрию Чайке стать своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что указ еще не подписан. Напомним, вчера Путин освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора. На его место глава РФ предложил назначить замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. Его кандидатуру завтра рассмотрит Совфед.
- Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что в феврале создадут экспресс-тест на выявление нового типа пневмонии, из-за которой в Китае уже погибли четыре человека. Созданием будет заниматься Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России.
- Немецкий бренд Hugo Boss AG планирует открыть в России собственную сеть магазинов. В основном торговые точки сосредоточатся в Москве и Санкт-Петербурге, но не исключено, что бутики откроются в Казани и Екатеринбурге.
- Фонд развития моногородов и Татарстан подписали соглашение о софинансировании строительства инфраструктуры для распределительного центра «Елабуга» компании Х5 Retail Group. Сумма выделенных средств составит почти 150 млн рублей.
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