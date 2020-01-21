Следователи разбираются в причинах смерти пассажира самолета, севшего в Казани

Приволжское следственное управление на ­транспорте Следственного комитета РФ проводит проверку по факту смерти пассажира рейса Москва — Южно-Сахалинск, экстренно приземлившегося в казанском аэропорту.

«Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении ведомства.

После констатации смерти на месте работала следствен­но-оперативная группа, проведен осмотр места происшествия, назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято пр­оцессуальное решение.

Напомним, что самолет, следовавший из Москвы в Сахалин, совершил вынужденную посадку в Казани из-за ухудшения самочувствия пассажира. Позже появилась информация, что пассажир скончался.

