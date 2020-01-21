Следователи разбираются в причинах смерти пассажира самолета, севшего в Казани
Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ проводит проверку по факту смерти пассажира рейса Москва — Южно-Сахалинск, экстренно приземлившегося в казанском аэропорту.
«Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении ведомства.
После констатации смерти на месте работала следственно-оперативная группа, проведен осмотр места происшествия, назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что самолет, следовавший из Москвы в Сахалин, совершил вынужденную посадку в Казани из-за ухудшения самочувствия пассажира. Позже появилась информация, что пассажир скончался.
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