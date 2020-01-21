Главное к утру: 3,5 млрд на детсады, пожар в Автосборочном проезде и маркировка животных
«Реальное время» подводит итоги прошедшей ночи и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.
- В Набережных Челнах загорелась установка по переработке отходов РТИ (резино-технических изделий) в Автосборочном проезде. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 17.09. Прибывшие на место пожарные менее чем за 15 минут ликвидировали огонь. Причины происшествия предстоит установить.
- Директором филиала страховой компании «Согласие» в Татарстане назначен бывший руководитель филиала «Росгосстраха» в республике.
«Среди его задач — усиление позиций компании на страховом рынке региона, увеличение доли рынка по розничным (добровольным) видам страхования, сервисное лидерство, развитие агентской сети», — говорится в сообщении компании.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обсудил с заместителем директора китайской компании MinFound Medical Systems Питером Джангом создание производства томографов и аппаратов для компьютерной томографии на территории республики. В ходе встречи Песошин подчеркнул, что на сегодняшний день сотрудничество с Китаем является для Татарстана приоритетным. Он напомнил, что у республики уже есть опыт успешной работы с китайскими компаниями, в том числе с компанией «Хайер».
- В Татарстане в 2019 году более 3,5 млрд рублей направили на строительство 28 детских садов в рамках нацпроекта «Демография».
«По федеральному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» в Татарстане в 2019 году построено и введено в эксплуатацию 28 детских садов на 5 870 мест, из них более 3 000 - ясельных. Лимит финансирования в 2019 году составил 3,51 млрд рублей», — сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин.
- Комиссия правительства РФ одобрила законопроект Министерства сельского хозяйства о маркировке и постановке на учет домашних животных. Сейчас документ прорабатывается для внесения в Госдуму. «Сейчас положения законодательства не позволяют осуществить прослеживаемость подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров, что влечет невозможность оперативного выявления источника распространения заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных», — сообщили в Минсельхозе РФ.
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