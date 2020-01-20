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В Татарстане задержали двух человек при перевозке убитого

13:10, 20.01.2020
В Татарстане задержали двух человек при перевозке убитого
Фото: 16.rosgvard.ru

В Алексеевском районе Татарстана сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух нетрезвых мужчин, подозреваемых в убийстве знакомого.

Накануне вечером при патрулировании улицы Северной в поселке Алексеевское росгвардейцы около частного дома заметили двух граждан, что-то перевозивших на строительной тележке. Оказалось, что они везли прикрытого курткой мужчину без видимых признаков жизни в одежде со следами крови.

Местных жителей задержали. По словам 31-летнего ранее судимого за кражу и незаконное приобретение наркотических средств мужчины, он, его подельник и жертва распивали алкоголь и играли в карты в доме общего приятеля. В ходе игры произошел конфликт, который завершился дракой. Один их подозреваемых схватил кухонный нож и нанес оппоненту свыше двадцати ударов в шею и грудь, оказавшихся смертельными. Бездыханное тело нападавший вместе с подельником погрузили на тележку, чтобы отвезти подальше.

Происшествия Татарстан
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