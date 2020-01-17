Итоги дня: новый глава ФНС, температурный рекорд в Казани, города с самым дорогим готовым бизнесом

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 17 января.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС). Ранее он занимал должность заместителя главы ФНС. Отметим, распоряжение стало первым опубликованным документом о кадровых назначениях, подписанным новым премьером.



После жалоб воспитанниц приюта «Акчарлак» в Рыбно-Слободском районе Татарстана следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Информацию подтвердил «Реальному времени» источник в правоохранительных органах. По словам знакомой матери одной из девочек Лианы Тимерхановой, показания детей подтвердились после прохождения полиграфа.



Казань стала пятой по стоимости готового бизнеса, который предлагают купить пользователи. В столице Татарстана средняя цена на готовый бизнес составила 3,02 млн рублей. За год она выросла на 19%, говорится в исследовании сервиса Avito.



Синоптики Татарстана зафиксировали в четверг новый температурный рекорд в Казани. По данным наблюдений, 16 января на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» температура воздуха достигла +2,6°С. Это максимум за всю историю наблюдений в столице Татарстана.



Назначенный накануне премьер-министр Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев провели первую встречу один на один после отставки правительства. Встреча длилась около часа. Занявший пост зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что на этой встрече чиновники обсудили работу правительства.

