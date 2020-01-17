«Рубин» потратил 53 млн евро: казанский клуб попал в рейтинг по трансферный убыткам

Фото: Роман Хасаев

Казанский футбольный клуб «Рубин» занял шестое место по трансферным убыткам в Европе. В 2018 году он потратил на трансферы 53 млн евро.

По данным экономического отчета 2018 года УЕФА, футбольный клуб «Рубин» занял шестую позицию в рейтинге по чистым трансферным убыткам. Казанский клуб выложил 68% выручки — это 53 млн евро. Это также самая высокая доля в рейтинге, передает Sports.ru

Ранее бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил работу казанского клуба в текущее трансферное окно.

