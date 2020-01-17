Главное к утру: льготный налоговый режим, поиск инвесторов для Полукамушек и выбор концепции аэропорта

На портале госуслуг Татарстана открылось голосование по оформлению международного аэропорта «Казань» в связи с присвоением ему имени Тукая.

Творческие группы разработали пять вариантов концепций оформления аэропорта: «Поэзии серебряные нити», «Вдохновение Тукая», «Путь Тукая», «Следуй за ласточкой» и «Свет Тукая». С учетом результатов голосования будет выбран окончательный вариант концепции.



В Казани прошло совещание Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, на котором обсуждался вопрос привлечения инвесторов для дальнейшего восстановления исторического квартала «Полукамушки» в Зеленодольске. Сейчас квартал условно поделен на две части: восемь из 26 домов реконструированы и ждут своих прежних жильцов. Остальные дома ожидают реконструкции.



Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который вводит должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Документ размещен в базе данных нижней палаты.

«Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности», — говорится в пояснительной записке.



Татарстан на полях Гайдаровского форума — 2020 выступил с предложением продлить льготный налоговый режим для резидентов особых экономических зон технико-внедренческого типа и установить для компаний сниженную до 14% ставку по страховым взносам. Данная инициатива была представлена на заседании Ассоциации инновационных регионов России, председателем совета которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.

Представители Минэкономразвития РФ отметили необходимость в рассмотрении республиканской инициативы о предоставлении бизнесу пониженных ставок по страховым взносам.