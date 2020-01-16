Итоги дня: новый премьер, домогательства в приюте Татарстана, новое место для Медведева

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 16 января.

Сегодня Госдума одобрила назначение экс-главы ФНС на пост председателя российского правительства. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьером. Также глава государства подписал указ о создании должности заместителя председателя Совбеза, на этот пост тем же документом был назначен предыдущий премьер Дмитрий Медведев.



Прокуратура Республики Татарстан проводит проверку после размещения в соцсетях видео, на котором воспитанники социального приюта в Рыбно-Слободском районе рассказывают о посягательствах на их половую неприкосновенность со стороны трудовика. Кроме этого, ведомство намерено проверить законность действий граждан, которые опросили и сняли на видео несовершеннолетних, а также разместили эти данные в открытом доступе. По данным «Реального времени», доследственную проверку также проводит Следственный комитет РТ.

Кандидат на пост премьера Михаил Мишустин назвал приоритетные направления деятельности в работе будущего правительства. Среди первоочередных задач он назвал проведение институциональных реформ и внедрение цифровых технологий. Важным направлением деятельности Мишустин назвал решение проблем бизнесменов.



Рустам Минниханов поручил премьер-министру республики Алексею Песошину организовать проверку после того, как воспитанницы детского приюта «Акчарлак» в Рыбно-Слободском районе рассказали о домогательствах со стороны учителя труда.

В Татарстане назначили исполняющего обязанности начальника Татарстанской таможни. С 9 января по 8 апреля 2020-го должность занял полковник таможенной службы Геннадий Кальков.

Исполком Казани создал комиссию по урегулированию разногласий по проекту генплана города. В состав комиссии входят 16 человек. Председателем комиссии назначен заместитель руководителя исполкома, курирующий земельные, имущественные и финансовые вопросы, Радик Шафигуллин.

