Тренер «Ак Барса»: «Мы должны работать как самая-самая скромная команда»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от матча против «Куньлунь Ред Стар» и спецификой подготовки к игре на Дальнем Востоке.

— Здорово, что выиграли последний матч против «Амура». Проанализировали игру в последних матчах, даем, конечно, много возможностей соперникам для того, чтобы забить. Нам нужно добавить строгости в игре, сосредоточенности на игровом рисунке и упорно работать: как мы говорим, мы должны работать как самая-самая скромная команда.

— Специфика дальневосточного выезда каким-то образом учитывалась в тренировочном процессе?

— Безусловно, мы учитываем и расписание тренировочных занятий, и режим дня при этих перелетах и разнице во времени, это есть.

— Китай — необычная кухня, необычный воздух. Это может как-то повлиять на результат?

— Все нормально, мы должны быстро адаптироваться к любым условиям. От нас ждут побед и качественной игры, мы к этому и стремимся.

— «Куньлунь» в последних матчах много забивает, несмотря на то, что проигрывает.

— Крепкая команда со своими сильными сторонами. Но мы делаем акцент на своей игре — анализируя ошибки, мы стараемся улучшить качество нашей игры. На арене здесь большая площадка, а в остальном — все комфортно: раздевалки, лед. Будем стремиться к победе.