Главное к утру: как отреагировали в РТ на предложения президента РФ и отставку правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании рабочей группы, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас рассказал, что установочное заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ пройдет сегодня, 16 января.



Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал ключевые инициативы, озвученные в послании Владимира Путина Федеральному собранию. Также Минниханов заявил, что принятие законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности экономики.

Он подчеркнул, что Татарстан готов активно подключиться к работе, если данный законопроект будет принят.



Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в рабочей встрече и. о. зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко с руководителями ряда регионов России на полях XI Гайдаровского форума.

В частности, участники рассмотрели итоги послания президента России Федеральному собранию и обсудили реализацию задач, обозначенных в ежегодном обращении главы государства.



Воспитанники приюта «Акчарлак» в Рыбно-Слободском районе Татарстана пожаловались на домогательства со стороны инструктора по труду в учреждении. Видео с жалобами детей распространила жительница Казани Лиана Тимерханова. Руководство приюта обратилось в районную прокуратуру после публикации в социальных сетях видео, которое приводит к незаконному распространению персональных данных воспитанников приюта.