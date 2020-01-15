Итоги дня: послание Путина, отставка правительства, ухудшение погоды в Татарстане

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 15 января.



Главным событием дня сегодня стало обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. В своем обращении к парламенту глава государства озвучил целый ряд поручений и важных инициатив, которые сильно повлияют на политическую и социальную жизнь страны. «Реальное время» собрало 10 главных тезисов выступления Путина. Среди них — продление программы маткапитала, бесплатное горячее питание для учеников начальной школы и ряд поправок к действующей Конституции России.

Правительство России в полном составе ушло в отставку, об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он напомнил о поправках в Конституцию, согласно которым премьер-министра и министров будет утверждать Госдума.

Президент России Владимир Путин сообщил о намерении ввести должность замсекретаря Совбеза и предложить эту должность и.о. премьер-министра Дмитрию Медведеву. На этом посту Путин предложил Медведеву заняться темами обороны и безопасности.



МЧС Татарстана предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий. 16 и 17 января ожидаются сильный ветер, снег и дождь, а также туман и потепление до плюсовых температур.

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил высшую награду республики — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» — первому генеральному директору КАМАЗа Льву Васильеву.

И. о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко заявил, что статус Государственного совета будет изменен, он станет частью структуры исполнительной власти.