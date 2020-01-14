Итоги дня: превышение эпидпорога ОРВИ в Казани, крупный сбой во «ВКонтакте», повышение цен на бензин

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 14 января.

Вирус гриппа в Татарстане лабораторно подтвердили у 92 больных. По гриппу и ОРВИ идет превышение эпидпорога: в Казани на 33%, а в Елабужском районе — на 24%, сообщила сегодня на брифинге в кабмине руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина, заверив, что в целом в республике эпидемии гриппа нет. Подробнее — в материале «Реального времени».

Компания «ПромРейтинг» подсчитала, в каких российских городах жители позитивно настроены на 2020 год. Лидером рейтинга стала Казань. В столице Татарстана 57,7% респондентов ожидают от наступившего года чего-то хорошего.

Международная экологическая экспертиза проекта МСЗ в Осиново стартует в конце января — начале февраля, Татарстан стал лидером по инвестициям в окружающую среду, лесникам поднимут зарплату, а ради спасения Волги от обмеления величину допустимой сработки Куйбышевского водохранилища ограничат до 51-метровой отметки. О чем еще говорили сегодня на итоговой совместной коллегии министерств экологии и лесного хозяйства республики с участием президента Татарстана — в материале «Реального времени».

В работе социальной сети «ВКонтакте» по всей России произошел крупный сбой. Проблемы были у жителей Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов России. Большинство пользователей — около 80% — испытывают трудности с сайтом соцсети. В результате сбоя многие пользователи оказались удалены. Также наблюдается ошибка при загрузке новостей.

Ассоциация АТП РТ обратилась к ГИБДД Казани с просьбой пересмотреть трактовку «падение в автобусе». По мнению перевозчиков, расплывчатая юридическая формулировка ставит под угрозу всех водителей автобуса.

По итогам 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта составили 1,759 млн автомобилей. Это на 2,3% меньше, чем в 2018 году.

ГИБДД Казани задержала участников ролика под песню Тимати «Я еду на джипе», снятого в столице РТ. Ролик был снят 13 декабря. Молодые люди подтвердили свое участие в съемках клипа и согласились с нарушениями правил дорожного движения. Составлено 14 административных материалов за нарушение правил дорожного движения, в том числе за то, что один из водителей перевозил девушку в багажнике авто.

С 1 по 5 января потребительские цены на бензин в России выросли на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,2%. В последний раз цены на бензин росли (на 0,1%) в период с 23 по 29 июля 2019 года.