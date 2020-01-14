Татарстан стал лидером ПФО по инвестициям в охрану окружающей среды

По итогам 2019 года Татарстан стал первым по инвестициям в основной капитал в охрану окружающей среды в Приволжском федеральном округе.

Как сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на коллегии ведомства, на целевые мероприятия в области охраны окружающей среды было направлено более 9 млрд рублей.

Также он попросил президента Татарстана Рустама Минниханова поддержать законодательную инициативу по направлению доходов от штрафов за нарушения природоохранного законодательства в бюджеты муниципальных районов в полном объеме с последующим использованием на природоохранные мероприятия, а также поручить муниципалитетам направление дополнительных доходов от исков о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на эти же цели.