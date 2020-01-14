Соцсети: в Казани сняли, как дети катаются, зацепившись за автобус

Фото: dtp116

В соцсети появилась фотография двух детей, которые катались, зацепившись за автобус. Они едва стояли на бампере и рисковали упасть прямо под колеса.

Автор фотографии подписал, что заметил «зацеперов» возле Горкинско-Ометьевского леса. По другим данным, на заднем плане виден «Парк химиков». Фото опасной ситуации шуточно подписано: «Когда прибавили за проезд в Казани».

Отметим, что увлечение подростков цепляться за транспортные средства очень опасно.Так, казанский зацепер получил серьезную травму, неудачно спрыгнув с поезда. В Москве суд обязал социальную сеть «ВКонтакте» заблокировать информацию о зацеперах, размещенную на более чем 100 страницах.