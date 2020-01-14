Главное к утру: амнистия, проверка безопасности льда и предложение присвоить сиротам новый статус

Сегодня, 14 января, в 10.00 инспекторы Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по РТ проверят толщину льда на Казанке у храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя в месте традиционного крещенского купания.

В пресс-службе МЧС по РТ напомнили, что обеспечивать правопорядок и безопасность крещенских купаний будут сотрудники полиции, медики, инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные.



Костромская областная дума внесла в Госдуму законопроект о включении детей-сирот в число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Как поясняют авторы законопроекта, меры по реализации в субъектах гарантий по соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закреплены в региональном законодательстве. Однако в федеральном законодательстве категория детей-сирот не относится к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.



В этом году в Набережных Челнах по программе капитального ремонта дошкольных учреждений обновят пять детсадов на 296,5 млн рублей. Также в городе будут построены три детских сада, еще столько же спроектируют.

Помимо этого, в школах №46, №82, №2 автограда и в педагогическом колледже будет сделан капитальный ремонт. На эти цели выделят 496,2 млн рублей.



Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму проект постановления об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно тексту документа, амнистию предлагается распространить на впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, на матерей несовершеннолетних детей, отцов-одиночек, на женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет и инвалидов.

В Набережных Челнах полицейские пришли с обыском к оппозиционеру Ильмиру Шакурову из-за видео с «судом» над президентом Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Обыски прошли по делам о публичных призывах к терроризму и оскорблении представителя власти. В постановлении говорится, что следователи получили информацию о том, что активист, вероятно, причастен к «совершению преступлений», а у него дома «могут находиться средства совершения преступления».

