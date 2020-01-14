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Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -2 градусов

05:34, 14.01.2020
Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -2 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 14 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем местами снег, местами слабая метель. На дорогах сохранится гололедица, местами снежные заносы.

Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый сильный: 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от 0°С до -4°С. В Казани возможно от 0°С до -2°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от 0°С до -2°С.

Общество Татарстан
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