Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -2 градусов

Во вторник, 14 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем местами снег, местами слабая метель. На дорогах сохранится гололедица, местами снежные заносы.

Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый сильный: 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от 0°С до -4°С. В Казани возможно от 0°С до -2°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от 0°С до -2°С.

