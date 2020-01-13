Татарстан вошел в пятерку лидеров по объему доходов бюджета

По объему доходов бюджета Татарстан занял пятое место после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края.

Рост доходов республики до 270,1 млрд рублей по отношению к бюджету текущего года позволил Татарстану войти в пятерку лидеров. Для наглядности указаны данные о населении субъектов РФ и расходах региональных бюджетов на душу населения. В Татарстане расход бюджета на душу населения составляет 70,1 тысячу рублей. Такие данные приводит портал «Бюджет.Ру».