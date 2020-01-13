Сегодня в Татарстане ожидается метель и до +2 градусов

В понедельник, 13 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Утром снег, днем местами мокрый снег. В отдельных районах метель, утром и днем гололед. На дорогах сохранится гололедица, местами снежные заносы.

Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый сильный: 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -3°С до +2°С. В Казани возможно от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от 0°С до -3°С.