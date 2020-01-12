В России появится реестр производителей школьной формы

В России создадут официальный реестр российских производителей одежды для школьников.

Законопроект Минпромторга устанавливает требования к российским производителям школьной одежды для их включения в реестр. Так, продукция должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека», пишет ТАСС.

Также региональные власти будут устанавливать порядок заключения общеобразовательными организациями договоров на поставку формы с российскими производителями, включенными в данный реестр.

Ранее в Обществе защиты прав потребителей рассказали о требованиях к школьной форме. Она должна соответствовать не только гигиеническим требованиям, но и погоде, месту проведения занятий, температуре в помещении.