Минсоцзащиты РТ: рассылка о единовременных выплатах пенсионерам ложная

Минсоцзащиты РТ опровергло распространяемую информацию о том, что пенсионерам положена социальная выплата в 3 300 рублей после отказа от санаторного лечения.

В последние дни пользователи мессенджеров получают сообщения, что неработающие пенсионеры могут получить компенсацию при отказе от санаторно-курортного лечения. Авторы призывают граждан обратиться в территориальные органы социальной защиты и указать номер расчетного счета в банке, куда поступят средства.

В ведомстве поясняют, что ни федеральным, ни республиканским законодательством указанная мера не предусмотрена. Обращаться в органы соцзащиты нет необходимости. Ни в коем случае нельзя сообщать данные вашей банковской карты и пароли.